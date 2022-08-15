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Выступление Путина на форуме "Армия-2022" 15 августа: где и во сколько смотреть трансляцию

Фото Выступление Путина на форуме "Армия-2022" 15 августа: где и во сколько смотреть трансляцию
Фото Выступление Путина на форуме "Армия-2022" 15 августа: где и во сколько смотреть трансляцию

Фото с сайта kremlin.ru

В понедельник, 15 августа, президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии военного форума "Армия-2022".

Президент Владимир Путин сегодня, 15 августа, примет участие в открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр-2022. Ожидается, что российский лидер выступит с особо важным заявлением.

Фото Выступление Путина на форуме

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в парке «Патриот».

Федеральные СМИ отмечают, что в ходе открытия форума глава государства сделает особо важное заявление, связанное с геополитической обстановкой в мире.

Выступление Путина будут показывать главные телеканалы страны. Ресурс Смотрим.ру указывает, что трансляция начнётся в 15:00 по московскому времени.

Напомним, форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа. В нем примут участие военные делегации из 72 стран. Га объектах парка «Патриот», полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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