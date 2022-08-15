Житель Новосибирска продает металлические шары для катания по ночам

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Новосибирец выставил на продажу четыре металлических шара «для удивления соседей».

Необычное предложение разместил житель Новосибирска на известном сайте частных объявлений. Мужчина продает металлические шары для катания ночью по полу.

«Продаю отличные шары для катания ночью по полу для удивления соседей. Работают отлично, без нареканий», – говорится в объявлении.

Причиной продажи новосибирец назвал свой переезд на первый этаж. Цена четырех металлических шаров – 5 тысяч рублей.

Известно, что жильцы многих многоквартирных домов жалуются на звуки сверху, которые описывают, как «будто кидают металлические шары». По-видимому, мужчина решил пошутить таким образом. К слову, схожие объявления с идентичным текстом часто появляются в соцсетях и на сайтах частных объявлений.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске два года не могут продать автограф президента Путина за 900 тысяч рублей.