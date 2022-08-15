Жители Новосибирска после дождя вынесли из лесов вёдра лисичек и груздей

Фото из публикации сообщества «Грибы и грибные места НСО» ВКонтакте; коллаж «МК в Новосибирске»

Новосибирцы собрали заполненные лисичками и груздями вёдра в лесах после дождя.

В лесах Новосибирска и области после прошедших дождей появился новый урожай грибов. Новосибирские любители тихой охоты продемонстрировали свои трофеи в соцсетях — подборку самых урожайных походов собрал «МК в Новосибирске».

Самые крупные урожаи лисичек удалось заполучить на выходных жителям Сузунского, Мошковского и Искитимского районов.

Также в Искитимском районе можно найти немало маслят.

У одной из жительниц Краснообска получилось собрать 30 литров сухих груздей за полтора часа.

Множество грибом можно обнаружить и на городской территории: например, недалеко от улицы Станционная и Толмачёвского шоссе можно обнаружить сырой груздь.

Недавно Сиб.фм писал о ещё одном крупном улове во время тихой охоты: тогда новосибирцу удалось заполнить маслятами целый багажник.