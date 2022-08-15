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общество

Жители Новосибирска жалуются на благоустройство площади Маркса

Фото Жители Новосибирска жалуются на благоустройство площади Маркса
Фото Жители Новосибирска жалуются на благоустройство площади Маркса

Фото Сиб.фм

На проспекте Маркса сняли покрытие с тротуаров. Горожане вынуждены ходить по оживленной дороге.

Новосибирцы жалуются на благоустройство площади Маркса. Из-за ремонта тротуаров на проспекте Маркса жители Новосибирска вынуждены ходить по проезжей части.

«После дождя вообще жесть. Люди ходят по дороге, создавая аварийные ситуации: движение на этом участке очень оживленное», – рассказала читательница «Сиб.фм».

Фото Жители Новосибирска жалуются на благоустройство площади Маркса 2

Фото Жители Новосибирска жалуются на благоустройство площади Маркса 3

В ходе ремонта проспекта Карла Маркса рабочие сняли покрытие с тротуаров.

Фото Жители Новосибирска жалуются на благоустройство площади Маркса 4

Фото Жители Новосибирска жалуются на благоустройство площади Маркса 5

Вскоре демонтированное покрытие заменят новой плиткой и брусчаткой, а также обустроят велодорожки. А пока горожане вынуждены передвигаться разбитому тротуару, усыпанному камнями и пластами старого асфальта. Кроме того, передвижение по городу затрудняют упаковки с новой плиткой, которые лежат прямо на пешеходной зоне. Некоторые новосибирцы выходят на проезжую часть, чтобы обойти неудобный участок.

Ранее «Сиб.фм» писал, что тротуары на проспекте Карла Маркса на участке от площади имени Лыщинского до площади имени Карла Маркса заменят к 30 сентября 2022 года.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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