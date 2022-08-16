15 незаконных свалок выявили в Новосибирской области

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Незаконные свалки ТКО обнаружили в 8 районах Новосибирской области.

С начала 2022 года сотрудники Россельхознадзора выявили несколько незаконных свалок на территории 8 районов Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Нелегальные свалки с твердыми коммунальными отходами обнаружены в Барабинском, Венгеровском, Искитимском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Тогучинском и Черепановском районах области. Общая площадь, занятая отходами, превысила 15 гектаров.

Туда выбрасывают пластик, стекло, металл и строительные материалы, порубочные остатки растительности, картон, доски, а также отходы жизнедеятельности животноводства. Так, в Черепановском районе проверяющие обнаружили свалку ТКО, отходов производства и животноводства на площади в 0,5 га.

Эксперты Россельхознадзора отметили, большая часть мусора на незаконных свалках не разлагается в природных условиях. Земля, загрязненная отходами, становится опасна в санитарном и эпидемиологическом отношении.

По итогам проверок Россельхознадзор направил девять материалов дел в прокуратуру Новосибирской области.

Ранее «Сиб.фм» писал, что жители Новосибирска жалуются на свалку на Заельцовском кладбище.