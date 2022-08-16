Бизнесмена из Новосибирска отправили в колонию за мошенничество на 27,5 млн рублей

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В Советском районном суде Новосибирска приговорили топ-менеджера, который обобрал иностранную Корпорацию на 27,5 миллиона рублей: за мошенничество руководитель получил реальный срок.

В 2013 году Максим Куликов был руководителем структурного подразделения «Новосибирского офиса» иностранной Корпорации. В течение следующего года топ-менеджер организовал себе вполне безбедную жизнь: в его личном кармане осело 27 498 916 рублей 90 копеек от иностранного капитала.

«Для реализации преступного умысла Куликов М. решил привлечь неустановленное лицо, с которым совместно разработал план совершения преступления, распределив между собой роли. Во исполнение единого преступного умысла, Куликов М. и неустановленное лицо, подыскивали юридические лица, зарегистрированные на граждан, фактически не осуществляющих руководство этими организациями, доступ к управлению денежными средствами, поступившими на расчетный счет организации от Корпорации, имело бы неустановленное лицо. Указанные юридические лица Куликов М. и неустановленное лицо регистрировали в системе «MCS-бонус», разработанной Корпорацией, в качестве компаний–партнеров, осуществляющих реализацию продукции общества. При этом подысканные ими организации не осуществляли деятельность по реализации товаров Корпорации и не планировали в действительности осуществлять ее реализацию», — рассказали в Советском районном суде.

Когда афера с иностранным капиталом вскрылась, Максима Куликова обвинили в мошенничестве. При чём, по наиболее тяжкой части – 4, то есть преступление, совершённое с использованием служебного положения и группой лиц по предварительному сговору.

Грозило бизнесмену за освоение иностранного капитала до 10 лет лишения свободы и миллионный штраф. Фигуранту удалось добиться снисхождения суда.

«Приговором Советского районного суда Новосибирска М. Куликов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статью 159 УК РФ, и на основании санкции данной статьи ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в Советском районном суде. -

Требования гражданского иска судом удовлетворены в полном объеме, в размере 27 498 916 рублей 90 копеек».

Максим Куликов ещё может обжаловать это решение суда. Подобная сумма удовлетворённого иска может стать рекордной для Новосибирской области.

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