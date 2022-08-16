Будет или нет выплата 10000 рублей к школе в 2022: окончательное решение

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Официальной информации о выплате денег на школьников до сих пор нет. Однако родители продолжают надеяться на финансовую поддержку от государства. Сиб.фм разобрался, стоит ли ожидать выплат в 2022 году.

Будут ли производиться выплаты по 10 000 рублей в 2022 году?

На данной момент никакой информации о выплатах не поступало. Напомним, что в прошлом году президент России Владимир Путин заранее объявил, что государство будет помогать семьям с детьми. Отмети, что тогда деньги получали все школьники, независимо от возраста и уровня дохода семьи.

Есть ли шанс, что выплаты всё-таки будут?

Некоторые эксперты уверены, что надеяться на выплату уже не стоит. Например, Светлана Бессараб, депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов говорит о том, что вместо выплат на подготовку к школе, которые были в предыдущие два года, теперь существуют другие меры поддержки.

«В этом году единовременная выплата в размере 10 000 рублей была заменена регулярным ежемесячным пособием для семей с детьми, нуждающихся в такой помощи. Мы закрыли лазейку в законодательстве, которую затем заполнили такой разовой мерой. Пособие составляет от 50% до 100% от суммы алиментов — то есть в среднем до 12 000 рублей, которые поступают ежемесячно, а не раз в год в августе. Я считаю, что такая поддержка гораздо эффективнее, чем единовременная выплата. Однако при необходимости можно повторно произвести единовременный оптовый платеж. Но я пока не знаю о таких планах», — сказала Бессараб.

Зачем нужны выплаты?

В настоящее время в стране и в мире наблюдается серьезный экономический кризис. В России инфляция составляет более 15% в год, что является самым высоким показателем за последние несколько лет. Кроме того, многие товары стали недоступны или дефицитны в России, например, белая бумага. Именно из-за этих факторов наблюдается огромный рост цен на школьные принадлежности, одежду и канцелярские товары.

Поэтому другая часть экспертов считает, что семьям с детьми школьного возраста потребуется помощь в виде финансовой поддержки.

Однако специалисты также предлагают определить, кому действительно нужны 10 000 в качестве такой меры поддержки. Такая сумма действительно необходима семьям с низким доходом и многодетным семьям, а также семьям со средним доходом. Что касается детей, посещающих частные учебные заведения, то эксперты уверены, что им вряд ли понадобится 10 000 рублей.

Родители подают заявление на получение детских выплат

На платформе Change.org была создана петиция о необходимости единовременных выплатах в середине лета перед началом учебного года. На сегодняшний день петицию подписали более 80 000 человек.

Авторы обращения отмечают, что с каждым годом становится все сложнее подготовить ребенка к школе: растут цены на канцтовары, одежду, обувь. Именно поэтому родители чувствуют необходимость обратиться с такой просьбой к правительству.

Кому будет гарантирована поддержка в 2022 году?

Так как родителям будущих первоклассников сейчас ничего не остается, как ждать официальных заявлений от правительства России и президента, стоит упомянуть о наличии пособий и выплат для семей с доходами ниже социального минимума на одного члена семьи.

Государство начало выплачивать эти пособия в апреле 2022 года семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Чтобы получить эти пособия, необходимо разделить общий официальный доход семьи на количество членов семьи, и, если на каждого члена семьи приходится меньше денег, чем прожиточный минимум, семья может обратиться за государственной финансовой помощью. Подать заявление на его получение можно в местном МФЦ или ПФР с начала мая 2022 года. Также можно подать заявление онлайн через сервис «Госуслуги».

Ранее Сиб.фм писал о том, Новосибирская область получит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми до 3 лет. Какие категории семей могут претендовать на выплату. Напомним, что Госдуме поддержали необходимость выплаты к 1 сентября.

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