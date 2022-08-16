Два человека пострадали при взрыве на складе боеприпасов в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о двух гражданских, пострадавших в результате детонации боеприпасов на складе снарядов.

Два человека пострадали в Крыму при взрыве на временном складе боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация местных жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону», – написал Аексенов.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают все экстренные службы региона, силы Минобороны России, МЧС и Росгвардии. Уже удалось эвакуировать около двух тысяч человек. Жизни пострадавших гражданских ничего не угрожает.

Напомним, утром во вторник, 16 августа, местные жители сообщили в соцсетях о звуках взрывов на севере Крыма. В Минобороны России заявили, что около 6:15 в районе села Майское в Джанкойском районе Крыма произошла детонация боеприпасов на временном складе снарядов на территории одной из воинских частей.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на Минэнерго, из-за взрывов в Джанкое загорелась трансформаторная подстанция, однако пожар был оперативно локализован. Отметим, что «Джанкой» считается одним из ключевых энергоузлов Крыма.