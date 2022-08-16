Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Гриб от импотенции нашла жительница Новосибирска в своём огороде

Фото Гриб от импотенции нашла жительница Новосибирска в своём огороде
Фото Гриб от импотенции нашла жительница Новосибирска в своём огороде

Фото с сайта WIKIGRIB.RU

Жительница Первомайского района Новосибирска нашла в огороде гриб фаллической формы, который способе улучшать потенцию.

В Новосибирске жительница обнаружила гриб в форме мужского полового органа. Дикорос обладает массой полезных свойств, в том числе способствует улучшению потенции.

"Вышла в огород и возле теплиц увидела странные яйца. Спустя время из одного из них вылез стручок, слегка пахнущий. Выглядят как половой орган у мужчин. Еще нашла похожие в других частях огорода», — рассказала женщина журналисту "МК в Новосибирске".

Как удалось выяснить сибирячке, официальное название гриба неприличной формы — "Весёлка обыкновенная". Но в народе его называют «Фаллюсом бесстыжим», или «Сморчком вонючим» и «Сморчком подагрическим».

Чудо-гриб — настоящая природная аптечка. Он обладает противовирусным и антибактериальным эффектом и стимулирует мужскую потенцию.

Напомним, полный багажник маслят набрал грибник под Новосибирском.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22221
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15442
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
15255
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
11308
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
10700
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
10613
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*
10333
Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022