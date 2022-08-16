Гриб от импотенции нашла жительница Новосибирска в своём огороде

Фото с сайта WIKIGRIB.RU

Жительница Первомайского района Новосибирска нашла в огороде гриб фаллической формы, который способе улучшать потенцию.

В Новосибирске жительница обнаружила гриб в форме мужского полового органа. Дикорос обладает массой полезных свойств, в том числе способствует улучшению потенции.

"Вышла в огород и возле теплиц увидела странные яйца. Спустя время из одного из них вылез стручок, слегка пахнущий. Выглядят как половой орган у мужчин. Еще нашла похожие в других частях огорода», — рассказала женщина журналисту "МК в Новосибирске".

Как удалось выяснить сибирячке, официальное название гриба неприличной формы — "Весёлка обыкновенная". Но в народе его называют «Фаллюсом бесстыжим», или «Сморчком вонючим» и «Сморчком подагрическим».

Чудо-гриб — настоящая природная аптечка. Он обладает противовирусным и антибактериальным эффектом и стимулирует мужскую потенцию.

Напомним, полный багажник маслят набрал грибник под Новосибирском.