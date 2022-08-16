Мать избитого цыганами у ГПНТБ мальчика рассказала ещё об одном нападении

Фото автора и скриншот с видео, снятого очевидцами

Новосибирский 10-летний школьник, на которого в минувшую пятницу, 12 августа, напала толпа цыган, до сих пор находится в больнице. Его мать Юлия рассказала ещё об одном нападении.

10-летний Миша* гулял около фонтана на ГПНТБ 12 августа, в пятницу, между детьми началась потасовка, в результате толпа, предположительно, цыганских детей набросилась на мальчика, стала бить его ногами, целясь в голову.

«После огласки этого происшествия к нам в больницу приехали инспекторы ПДН. Полиция опросила ребёнка. Пока мы находимся в больнице, нам сообщили, что приезжала полиция и искала этих цыган. У нас есть очевидец всего произошедшего, Вероника, мы с ней на связи, — рассказывает мать мальчика Юлия.

– Оказывается, наш случай не единственный, в ПДН сказали, что это пятая ситуация за неделю. Но пока ребёнок в больницу не попал, наши инспекторы ПДН не решили поработать».

Как рассказывает Юлия, Вероника сегодня была в полиции и рассказывала, как отбивала Мишу* у толпы этих детей. Именно эта женщина, по её словам, спасла мальчика и шесть раз вызывала «скорую». Сейчас ребёнок начал приходить в себя, но до полной поправки пока далеко.

«Предстоит долгая реабилитация. У меня ребёнок занимался греко-римской борьбой, нам запретили ей заниматься, так как сотрясение мозга. И представляете, полгода не прошло, и у него опять травма», — сетует Юлия.

Физрук сказал....

Оказывается, Миша* не первый раз подвергается нападению сверстников. Аналогичная ситуация произошла в апреле этого года.

«25 апреля у меня ребёнок гулял на баскетбольной площадке около школы, где мы учимся. Играл с ребятами в баскетбол, пришли пацаны на велосипеде и начали копаться на баскетбольном поле, где покрытие, — продолжает рассказ Юлия.

- Мой ребёнок сделал им замечание: «ребята, уходите, здесь кататься нельзя! Физрук нам всем так сказал». Маленький ребёнок позвал старшего брата, пришли семиклассники и запинали моего ребёнка».

Мать говорит, что после этого Миша* полтора месяца лежал в больнице, а за это время сотрудники ПДН Октябрьского района закончили проверку, и всё «замяли».

«Они даже не запросили документы в больнице. Ребёнок был без сознания, в крови своей лежал. А тут он опять заступается за ребёнка, и его второй раз избивают. Веронике спасибо, что она спасла моего сына!» — подводит итог Юлия.

Мама мальчика утверждает, что после избиения её сына в апреле, второго ребёнка даже не опросили. После случившегося Юлия не намерена пускать на самотёк ни один из случаев, и вместе с мужем родители наняли адвоката.

«Сегодня они моего ребёнка поколотили, а завтра что? Я этого так не оставлю»,

- добавляет Юлия.

Корреспондент Сиб.фм обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. На данный момент информация та же: «проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства». А вот по поводу разъяснения апрельских обстоятельств в ведомстве предложили обращаться с официальным запросом. Также попросили обратить внимание очевидцев, что поделиться информацией они смогут по телефонам отдела полиции «Октябрьский».

*Имена несовершеннолетних героев публикации изменены