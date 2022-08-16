Обвинённый в растрате экс-замминистра НСО Буланкин надеется на справедливость суда

Фото Виктора Буланкина и пресс-службы правительства Новосибирской области

Скоро в Центральном районном суде Новосибирска начнут рассматривать уголовное дело экс-замминистра культуры Новосибирской области, директора Центра креативных индустрий Виктора Буланкина – фигурант надеется, что суд разберётся в его деле, а пока шоумена оставили даже без МРОТ.

Фигурантом уголовного дела о растрате Виктор Буланкин стал в конце прошлого года. 21 декабря директора ЦКИ отстранили от работы. Уголовным скандалом обернулась организация автопробега «Обское кольцо», после которой бухгалтер заявила о недостаче денег.

«Сотрудники получили премию, и когда на счету не было денег, а нам надо было оплатить три дня поездки "Обского кольца", 450 километров на машинах, они вложили собственную премию в организацию этой поездки, проявив гражданскую инициативу» – пояснял корреспонденту Сиб.фм Виктор Буланкин.

Сейчас, когда сменился следователь, и дело отправлено в суд, экс-замминистра культуры не поменял свою точку зрения: его подставили. В качестве растраты фигурируют средства, которые бухгалтер выдала на бензин. Цена вопроса – 50 тысяч рублей.

«Это чушь полная, и это не только моя личная оценка, но и юристов, адвокатов. Дело шито белыми нитками,

- уверен шоумен. – На счету предприятия не было ни одного рубля, касающегося автопробега. Финансирование происходило через дирекцию фестивальных программ, мы не могли получить прямые деньги на финансирование данного мероприятия. Единственное, чем я мог распоряжаться – выдавать средства в виде заработной платы, премий. Что я и сделал для обеспечения этой поездки».

Виктор Буланкин говорит: позже выяснилось, что бухгалтер неправильно оформила деньги, выделенные на нужды автопробега, а отстранить от работы директора ЦКИ помогли показания юриста, который заявил, что шоумен ему угрожает.

«Я угрожал расправой, оказывается, бывшему сотруднику полиции, мастеру по рукопашному бою. Чтобы отстранить Буланкина от работы, нужен был определённый сговор этих людей. При этом на тот момент я являлся кандидатом на пост министра. Я думаю, задача этой группировки было отстранение Буланкина от работы. Я уже восемь месяцев за недоказанное преступление отстранён от работы», — говорит Буланкин.

При этом шоумена оставили и без МРОТ, который положен в случае отстранения от исполнения обязанностей. По мнению Буланкина, Центральный районный суд допустил ошибку.

«Мне не выплачивается компенсация, потому что судья сделала техническую ошибку. При назначении МРОТа она назначила его не Буланкину Виктору Ивановичу, а Буланкину Виктору Николаевичу. Из-за этого я не получаю компенсацию,

- не без самоиронии говорит отстранённый директор. – Я написал заявление в Центральный районный суд – исправить эту ошибку, а помощник судьи говорит, что не понимает, что здесь исправить».

Но даже после таких казусов Виктор Буланкин надеется на справедливость суда. Шоумена обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ, а санкция этой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Впрочем, директор ЦКИ верит, что фальшивые свидетельские показания не выдержат проверку судебным процессом.

«При этом следователь даже принуждал представителя министерства, юриста, чтобы та заявила исковые требования, но она отказалась это делать, потому что премия выдана с соблюдением государственных норм, абсолютно законно. Убытка нет», — резюмировал Виктор Буланкин.