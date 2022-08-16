Под Новосибирском грибники нашли Зуб дьявола

Фото wikipedia
Любители тихой охоты нашли редкий и смертельно ядовитый гриб в лесу под Новосибирском.
В Караканском бору Новосибирской области обнаружили уникальный гриб, обычно встречающийся в хвойных лесах Европы и Северной Америки. Необычным трофеем житель Новосибирска похвастался в соцсетях.
Видео с необычным «кровоточащим» грибом сибиряк опубликовал в сообществе любителей тихой охоты.
«Нашёл какие-то подозрительные грибы с соком. Может это разновидность трюфелей?», — говорится в описании видео.
Опытные грибники быстро определили, что найденный в Караканском бору гриб – это Гиднеллум Пека. Обычно он произрастает в хвойных лесах Европы и Северной Америки, в России его обнаружить можно крайне редко.
Этот гриб уникален своим внешним видом. Он выглядит, как белый клубень, покрытый каплями клейкого красного сока. Прозвали гриб за его расцветку «кровоточащим зубом», «клубникой и сметаной» и «зубом дьявола».
Из-за горького вкуса гриб несъедобен. По другим данным, он ядовит и опасен для человека.
Ранее «Сиб.фм» писал, что гриб от импотенции нашла жительница Новосибирска в своём огороде.
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