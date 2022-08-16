Похолодание до +13 и сильный ветер ожидаются в Новосибирске 16 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

16 августа в Новосибирске ожидаются ливни, сильный ветер и похолодание до +13.

Во вторник, 16 августа, прогноз погоды в Новосибирске указывает на дожди, сильный западный ветер и низкую температуру воздуха. Об этом сообщают Gismeteo, Яндекс.Погода и Западно-Сибирское УГМС.

По данным Яндекс.Погоды, 16 августа в Новосибирске ожидается +12..+13°C, ливни в течение всего дня и западный ветер со скоростью 3-5 м/с.

Сервис Gismeteo предупреждает о более суровой погоде: температура днем достигнет лишь +11°C, ветер достигнет 9 м/с, зато небольшие дожди ожидаются только с 16:00 до 19:00.

Несколько более оптимистичный прогноз дает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специалисты УГМС прогнозируют ночную температуру +8..+10°C, а днем ее повышение до +15..+17°C. Но при этом метеорологи предупреждают о более сильном северо-западном ветре: 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Общий уровень загрязнения воздуха в городе ожидается пониженный.