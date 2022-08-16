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общество

Многодетные семьи в России получат по 1 млн рублей

Фото Многодетные семьи в России получат по 1 млн рублей
Фото Многодетные семьи в России получат по 1 млн рублей

Фото с сайта kremlin.ru

Многодетные матери получат по миллиону рублей и звание «Мать-героиня».

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в стране звания «Мать-героиня». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание «Мать-героиня» войдет в перечень высших званий наравне со званием «Герой России» и со званием «Герой Труда». Такое звание будут присваивать женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. При присвоении звания матери дадут единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Помимо этого, награжденные матери получат грамоту и знак особого отличия – орден из золота с бриллиантом.

Также глава государства ввел единовременные выплаты для россиян, которые получили ордена «Родительская слава». Их поощрят выплатой в размере 200 тысяч рублей.

Ранее «Сиб.фм» писал, что Новосибирская область получит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми до 3 лет.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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