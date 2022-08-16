"Разбили всё, что можно": жители Новосибирска объяснили нежелание сдавать квартиры мигрантам

Фото из публикаций сообщества «Черный список Новосибирск аренда квартир»; фото Густаво Зырянова; коллаж Сиб.фм

Новосибирцы рассказали, из-за чего согласны сдать квартиру в аренду «только славянам», а юрист и директор агентства недвижимости объяснили, законно ли использовать ограничение по национальному признаку.

«Ощущали себя вторым сортом»: почему ввели запрет на указание национальности

В декабре 2021 года сервис для размещения объявлений о недвижимости ЦИАН объявил о запрете публикаций, в которых используется формулировка «только славянам». По словам генерального директора компании Максима Мельникова, это решение не стало «простым и идеальным» для ЦИАН, но в долгосрочной перспективе оно поможет сделать рынок недвижимости более цивилизованным.

«В Cian помимо россиян работают и люди с Кавказа, и из стран Средней Азии, и многих других стран и национальностей. Во-вторых, есть огромное количество собственников, которые готовы сдавать неславянам. Третья категория людей — это те, кто имеет неславянскую внешность. С нашей точки зрения, они не получают лучшего сервиса и от нас, и от рынка. Я бы точно не хотел, чтоб эти люди ощущали себя вторым сортом. Иначе мы скатимся к прошлым векам, к дискриминации по расе или по национальности», — озвучил он в интервью РБК.

Как рассказал Сиб.фм руководитель агентства недвижимости R&S company Степан Ханамирян, в последнее время деление арендаторов на «состоятельных» и «ненадёжных» наблюдается особенно часто.

«В каждой из этих категорий граждан есть приезжие арендаторы из ближнего зарубежья, и им всё сложнее снять жильё без помощи и при этом не попасть в руки мошенников — «чёрных риелторов» — или агентств-однодневок», —

объяснил он.

К тому же во многих объявлениях о сдаче жилплощади в аренду по-прежнему продолжает появляться пометка «только лицам славянской национальности». Сиб.фм нашёл истории новосибирцев, которые поделились опытом сдачи своих квартир в аренду мигрантам.

«Пытались выехать тайно»: что рассказали о сдаче жилья мигрантам новосибирцы

Один из жителей Новосибирска рассказал, что его квартиросъёмщиками стали граждане из Азербайджана: 21-летняя девушка и 23-летний молодой человек. По словам мужчины, за полгода аренды квартира стала «неузнаваемой».

«Снимали с января, к июню квартиру было невозможно узнать. Разбили всё, что можно: мебель, двери, стены, холодильник, разорванный линолеум — короче, ВСЁ! Снимает девушка, потом заселяется с ним», — написал владелец в тематическом сообществе «Чёрный список Новосибирск аренда квартир».







Ещё одна из жительниц рассказала о семье из Бурятии, которая арендовала её частный дом около года. По заявлению женщины, после выезда жильцов она приводила помещение в порядок практически месяц.

«Чуть больше года они прожили в доме и загадили его так, что отмывала и убирала мусор три недели. Срезали батареи, попортили всё, что можно было испортить! Не оплатили за электроэнергию, пытались выехать тайно, но не получилось. Оставили расписку, что все восстановят, уберут, помоют, оплатят, но теперь не отвечают на мои звонки», — описала ситуацию арендодательница.

При этом в комментариях к публикации отметили, что дом был в неудовлетворительном состоянии ещё до въезда жильцов: по мнению новосибирцев, полы, стены, потолки и сантехники требовали ремонта «с 90-х».







Степан Ханамирян обратил внимание, что статус приезжего действительно влияет на стоимость аренды жилья: в случае с мигрантами из ближнего зарубежья собственники внедряют способы, которые не используют в найме квартир жителями РФ.

«Деньги за 2-3 месяца вперёд становится обычной практикой, как и залог за оставляемое имущество. Многие отказываются оформлять договоры: считают, что без договора проще выселить без причины. Есть и особенно неприятный осадок по отзывам гостей из ближнего зарубежья: в объявлении стоит одна цена, а как только собственник понимает, что жильё придётся сдавать мигрантам — поднимает стоимость аренды», —

рассказал руководитель R&S company.

Тем не менее, новосибирцы делятся и историями с «хэппи-эндом». Например, одна из жительниц рассказала, что она и супруг без сомнений порекомендовали риелтору своих бывших квартирантов из Средней Азии: перед выездом те оставили квартиру в полном порядке, а во время проживания без каких-либо напоминаний вносили полные платежи.

«В феврале заехали квартиранты из Средней Азии, брат и сестра. Сдали на свой страх и риск. Оплата производилась регулярно, бывало, квартиранты сами напоминали о себе. Когда приехали забирать ключи, были приятно удивлены: чистенько, всё в порядке, на своих местах. Даже жалко стало эту девушку. Мы позвонили риелтору, чтоб побыстрее найти ей квартиру, дали рекомендацию. Надеюсь, у этой девушки всё будет в порядке», — написала арендодательница.

Степан Ханамирян отметил, что можно говорить и о некотором локационном делении Новосибирска — в городе есть определённые районы, где гораздо больше арендаторов-мигрантов.

«Особенно это чувствуется в районах улиц Хилокская, Высоцкого и Татьяны Снежиной, в Первомайке по Одоевского и Твардовского, на Затулинке по улицам Зорге и Громова, Западный жилмассив по улице Титова к новому микрорайону. Но это скорее не готовность собственников, а повышенный спрос самих арендаторов из ближнего зарубежья — близость земляков притягивает», — объяснил руководитель агрегатора недвижимости.

До шести миллионов рублей: что говорит закон

По данным R&S company, объявлений с примечанием «только славянам» становится больше: рост отказа сдать жильё гражданам из ближнего зарубежья растёт на 3-5% за квартал и до 12% в год.

Как объяснила Сиб.фм новосибирская юрист Елена Попова, использование в текстах объявлений аренды означенной формулировки является нарушением и с точки зрения закона.

«Указание про сдачу квартирам только славянам нарушает действующее законодательство и может повлечь привлечение к ответственности по ст. 5.62 КоАп «Дискриминация» и ч.1 ст.14.3 «Нарушение законодательства о рекламе», —

уточнила Елена Попова.

В рамках текущего законодательства дискриминация влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей, в то время как для юридических лиц размер санкции может достигать от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Нарушение же законодательства о рекламе подразумевает наложение административного штрафа от тридцати тысяч до ста тысяч рублей на граждан, а наказание должностных лиц может составить от ста до пятисот тысяч рублей. Санкция, которая предусмотрена для юридических лиц, составляет от трёх миллионов до шести миллионов рублей.

По данным, которые недавно приводил Сиб.фм, с апреля по июнь 2022 года в Новосибирскую область приехали 41,7 тысяч мигрантов.