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общество

Стрелявший в полицейского россиян выпивал из-за потери ребенка

Фото Стрелявший в полицейского россиян выпивал из-за потери ребенка
Фото Стрелявший в полицейского россиян выпивал из-за потери ребенка

Фото zabnews.ru

Житель Забайкалья, покушавшийся на жизнь полицейского, выпивал из-за выкидыша жены.

Обвиняемый в стрельбе в трех человек житель Забайкальского края приехал в бар выпить из-за выкидыша жены. Об этом на суде сообщила сама женщина.

Напомним, инцидент произошел в сентября 2021 года. Пьяный читинец спровоцировал конфликт с незнакомым мужчиной в баре села Смоленка и выстрелил в него. Затем мужчина вышел на трассу «Амур» и начал стрелять в проезжавшего мимо водителя, которому удалось увернуться. Прибывшие на место происшествия полицейские попытались разоружить пьяного мужчину, однако он выстрелил в одного из них. Пуля прошла сквозь ладонь сотрудника МВД и попала в документы в его нагрудном кармане.

15 августа 2022 года в Забайкальском краевом суде состоялся суд по делу обвиняемого в покушении на жизнь трех человек, в том числе сотрудника правоохранительных органов, жителя Читы. Жена мужчины рассказала, что они поехали в бар после ссоры, которая случилась у них из-за ее беременности. Женщина скрыла от мужа, что потеряла ребенка, он узнал об этом и повздорил с женой. Однако по словам супруги обвиняемого, к моменту поездки в бар они уже помирились.

На вопросы судьи о причинах конфликта между обвиняемым и потерпевшим женщина отказалась отвечать, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации, передает портал zabnews.ru.

Суд продлил арест обвиняемому еще на 6 месяцев. Судья отметила, что мужчина может попытаться надавить на свидетелей, если ему будет избрана более мягкая мера пресечения.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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