Трамвай № 10 в Новосибирске сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Фото unsplash.com / Fernando Lavin
Пожилая женщина попала под трамвай на пешеходном переходе в Кировском районе Новосибирска.
В Новосибирске трамвай сбил пенсионерку на «зебре». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
66-летняя сибирячка шла по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал трамвай. Инцидент произошел накануне вечером на территории Кировского района Новосибирска. Мужчина 1974 года рождения, управляющий трамваем № 10, ехал по улице Мира в сторону улицы Ватутина. У дома № 58 на улице Ватутина трамвай сбил женщину, которая пыталась перейти дорогу по «зебре».
В результате ДТП пострадала пожилая жительница Новосибирска. Пенсионерку увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.
Ранее «Сиб.фм» писал, что трамвай № 13 и Suzuki столкнулись в Октябрьском районе Новосибирска во вторник, 16 августа.
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