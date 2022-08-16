Трамвай № 10 в Новосибирске сбил пенсионерку на пешеходном переходе

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Пожилая женщина попала под трамвай на пешеходном переходе в Кировском районе Новосибирска.

В Новосибирске трамвай сбил пенсионерку на «зебре». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

66-летняя сибирячка шла по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал трамвай. Инцидент произошел накануне вечером на территории Кировского района Новосибирска. Мужчина 1974 года рождения, управляющий трамваем № 10, ехал по улице Мира в сторону улицы Ватутина. У дома № 58 на улице Ватутина трамвай сбил женщину, которая пыталась перейти дорогу по «зебре».

В результате ДТП пострадала пожилая жительница Новосибирска. Пенсионерку увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее «Сиб.фм» писал, что трамвай № 13 и Suzuki столкнулись в Октябрьском районе Новосибирска во вторник, 16 августа.