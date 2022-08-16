Трамвай № 13 и Suzuki столкнулись в Октябрьском районе Новосибирска

Фото: группа «АСТ-54»

Во вторник, 16 августа, трамвай № 13 протаранил автомобиль Suzuki в Новосибирске.

Утром 16 августа трамвай № 13 столкнулся с Suzuki Swift в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщается в группе «АСт-54» во «Вконтакте»

На пересечении улицы Доватора и Гусинобродского шоссе из-за столкновения Suzuki Swift и трамвая № 13 оказалось затруднено движение автотранспорта.

В комментариях отмечают, что легендарный трамвай продолжает «путь воина».

Напомним, в июле 2022 года в трамвае №15 вспыхнул пол. По словам очевидцев, огонь появился рядом с сидениями. После этого всех пассажиров вывели на улицу, устранили возгорание, затем отбуксировали вагон в депо.

Ранее водители трамваев пожаловались на торговцев Гусинобродского шоссе, которые затрудняют движение общественного транспорта. Новосибирцы сравнили организованный на Гусинобродском шоссе блошиный рынок с «Полем чудес», базарами в Индии, и «барахолками из 90-х».