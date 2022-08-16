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Авто общество

В Новосибирске 60% жителей заявили о плохом состоянии общественного транспорта

Фото В Новосибирске 60% жителей заявили о плохом состоянии общественного транспорта
Фото В Новосибирске 60% жителей заявили о плохом состоянии общественного транспорта

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, из паблика "АСТ-54" в "ВК"

Больше половины опрошенных жителей Новосибирска заявили о плохом или ужасном состоянии общественного транспорта в городе.

В Новосибирске более 60% жителей не довольны состоянием общественного транспорта в городе. Об этом сообщается в результатах опроса, проведённого автомобильным порталом Дром.ру.

"Больше половины новосибирцев недовольны состоянием общественного транспорта. Ужасным автопарк своего региона назвали 26%, и еще 31% — плохим. При этом 31% опрошенных ставит оценку «удовлетворительно»", — выяснили эксперты Дрома.

Фото В Новосибирске 60% жителей заявили о плохом состоянии общественного транспорта 2

Впрочем, нашлись и те, кого устраивает состояние троллейбусов и автобусов в Новосибирске. 12% участников опроса поставили городскому транспорту положительную оценку, 3% оценили его на "отлично".

"В Новосибирской области только 12% положительно высказались о пассажирском автопарке: 9% считают его хорошим, а 3% — даже отличным.

Эксперты Дрома отмечают, что и в целом по стране жители не довольны состоянием транспорта. Удовлетворительную оценку ему поставили 33% опрошенных. При этом больше всего тех, кто доволен качеством муниципального автопарка, в Москве и Московской области. Жители Сибири и Дальнего Востока, напротив, негативно отзываются об автобусах и троллейбусах.

Как ранее писал Сиб.фм, в конце августа на дороги Новосибирска выйдут 50 новых автобусов НЕФАЗ. Это последняя партия из 150 машин, приобретенных в лизинг. Всего за два года Новосибирск получил новых 205 автобусов.

Напомним, 16 августа пассажир троллейбуса № 13 в Новосибирске пожаловался на техническое состояние транспортного средства. Как пишет мужчина, в салоне он увидел многочисленные дыры и щели. Также пассажир сообщил, что бортовой номер троллейбуса — 3287.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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