Житель Новосибирска пожаловался на состояние троллейбуса № 13

Фото: группа «АСТ-54»

Пассажир пожаловался на многочисленные дыры и щели в салоне троллейбуса № 13 в Новосибирске.

Пассажир троллейбуса № 13 пожаловался на техническое состояние транспортного средства. Сообщением и фотографиями он поделился в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

Как пишет мужчина, в салоне троллейбуса он увидел многочисленные дыры и щели. Также пассажир сообщил, что бортовой номер троллейбуса — 3287.

Впрочем, незавидное состояние не мешает троллейбусу № 13 иметь на борту камеру наблюдения.

В комментариях поиронизировали, что автор публикации не видел действительно разбитых троллейбусов — а этот протянет еще лет 10 без ремонта.

Напомним, 11 августа сообщалось, что для Новосибирска закупят 9 новых троллейбусов. «Горэлектротранспорт» готов потратить на них суммарно более 400 миллионов рублей. Потенциальные исполнители могут подать заявки до 30 августа. На выполнение контракта даётся 6 лет.

Также 16 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что Новосибирск получит 58 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, девять из них поступят в город в 2022 году.