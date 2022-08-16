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В Новосибирске опубликован прогноз погоды на сентябрь 2022

Фото В Новосибирске опубликован прогноз погоды на сентябрь 2022
Фото В Новосибирске опубликован прогноз погоды на сентябрь 2022

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, Яндекс.Погода, Gismeteo, Фобос.

Погодные сервисы предупреждают о заморозках в конце сентября в Новосибирске.

Погодные сервисы обновили свой прогноз на сентябрь 2022 года. Синоптики предупреждают, что к концу первого месяца осени в Новосибирске возможны заморозки. Об этом сообщают Яндекс.Погода, Gismeteo и Фобос.

Яндекс.Погода дает прогноз на основе усредненных погодных данных за последние 10 лет. Эти данные оптимистичны: по данным сервиса, в сентябре 2022 не ожидается ни одной ночи с температурой ниже нуля. В среднем за этот месяц в Новосибирске было только 6 солнечных дней, 8 — с проливными дождями и еще 16 — с переменной облачностью. Чаще всего будет преобладать слабый юго-западный ветер.

Фото В Новосибирске опубликован прогноз погоды на сентябрь 2022 2

Gismeteo дает более пессимистичный прогноз: первый раз ночная температура может опуститься до 0°C уже в середине сентября, а к концу месяца наступят ночные заморозки с отрицательной температурой.

Одним из самых теплых дней месяца ожидается 1 сентября: +18°C. Весь остальной месяц ожидается температура не выше +16°C.

Сервис прогнозирует в сентябре как минимум 18 дождливых дней.

Фото В Новосибирске опубликован прогноз погоды на сентябрь 2022 3

Центр Фобос (meteovesti.ru) дает оптимистичный прогноз на первую декаду сентября: ожидается температура до +25°C. В то же время к концу сентября аналитики сервиса также ожидают ночных заморозков до -2°C.

Фото В Новосибирске опубликован прогноз погоды на сентябрь 2022 4

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал прогноз погоды на осень 2022 года.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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