В Новосибирске сумма ежемесячного ипотечного платежа сравнялась с арендой

Фото Максима Николаева

Размер ипотечного платежа за квартиру в новосибирских новостройках стал равен значению арендной платы.

К августу 2022 года цена на новостройки в Новосибирске составила 118 тысяч за квадратный метр: как комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, при первоначальном взносе в 30% и среднем сроке кредита на 23 года ежемесячный платёж по ипотеке составит 18 тысяч рублей. По данным рейтинга портала «Мир квартир», такой же сумме равна среднестатистическая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Новосибирске в июне 2022 года.

«С учётом средней скидки от застройщиков в 10% относительно цены продажи и специальных ипотечных программ, ипотека снова становится выгоднее аренды. По отдельным проектам аренда вообще на 15-20% дороже ипотеки, так как невозможно сразу переехать в новостройку — нужно ждать ввода дома, плюс время на ремонт», — отметил Сергей Николаев.

Эксперт обратил внимание: по информации ЦБ РФ, средневзвешенный процент по ипотечному кредиту под залог договора долевого участия, выданный в июне 2022 года в Новосибирской области, равнялся 5,28% годовых.

По словам Сергея Николаева, к марту 2022 года снижение составило 1.04 процентного пункта. или 17%. Средняя нагрузка по РФ еще меньше — она составила 3,74%, в то время как в Центральном Федеральном Округе — 3,31%.

«Такое снижение практически уравняло ежемесячный ипотечный платеж за однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров, и арендную плату», — резюмировал аналитик недвижимости.

Недавно Сергей Николаев назвал районы Новосибирска, в которых цена предложения выросла до 135 тысяч за квадрат.