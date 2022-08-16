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Площадь частных охотничьих угодий Новосибирской области составила 59% от общей площади охотугодий — и эта доля растет.

Сейчас в Новосибирской области зарегистрированы 111 частных охотничьих хозяйств. Ими владеют 71 юридическое лицо. При этом в каждом районе региона есть как частные, так так и государственные владения — к этому обязывает законодательство. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов на пресс-конференции в ТАСС об особенностях осеннего сезона охоты в Новосибирской области.

Также в регионе доступны 57 государственных охотничьих угодий. Их площадь составляет 41% от общей площади ОУ в регионе. Увеличение числа частных охотничьих угодий — общая тенденция по всем регионам России.

Квоты на охоту в частных хозяйствах работают так же, как и в государственных угодьях. Для лимитированных видов они выдаются поштучно, а для дичи — с ограничением на сезон. Например, за одну квоту на лося разрешается убить одного лося, но за одну квоту на утку разрешается за сезон убить 50 уток.

Для осеннего охотничьего сезона 2022 года в Новосибирской области Охотнадзор выдаст больше разрешений, чем в прошлом году. Число квот на лося увеличилось до 93 в период на сезон охоты с 15 сентября 2022 года по 10 января 2023 года. 836 квот – на добычу косули с 1 октября 2022 по 10 января 2023 года.

Напомним, ранее новосибирский охотник рассказал, что помогло ему выжить во время трех встреч с медведем в чаще. По его словам, неплохо помогают фаеры и громкие звуки, но самый надежный вариант — избегать хищника и брать с собой охотничью лайку.