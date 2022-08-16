Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Вице-мэр Новосибирска Терешкова прокатилась на "Свадебной карусели" на набережной

Фото Вице-мэр Новосибирска Терешкова прокатилась на "Свадебной карусели" на набережной
Фото Вице-мэр Новосибирска Терешкова прокатилась на "Свадебной карусели" на набережной

Фото со страницы Анны Терешковой в "ВК"

Заместитель мэра Анна Терешкова прокатилась на новой карусели, установленной на Михайловской набережной Новосибирска.

Новый итальянский аттракцион "Свадебная карусель" установили на Михайловской набережной Новосибирска. Одной из первых на нём прокатилась вице-мэр города Анна Терешкова. Об этом чиновница рассказала в своих соцсетях.

"На Михайловской набережной сегодня заработал новый аттракцион-карусель. Не выдержала и прокатилась. Ощутила себя как в фильме про Мэри Поппинс (помните с участием Андрейченко?)", — прокомментировала Терешкова.

Фото Вице-мэр Новосибирска Терешкова прокатилась на

Заммэра добавила, что Михайловская набережная продолжает своё преобразование, хорошея день ото дня.

Как ранее писал Сиб.фм, "Свадебную карусель" начали монтировать на набережной в начале августа. Такие аттракционы уже есть во многих городах России. Они пользуются большой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Довольно часто аттракцион бронируют молодожёны для проведения свадебных фотосессий.

Напомним, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что начала покупать одежду российских дизайнеров задолго до ухода из России популярных брендов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22171
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15404
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
15217
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
11207
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
10646
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
10591
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*
10254
Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022