Вице-мэр Новосибирска Терешкова прокатилась на "Свадебной карусели" на набережной

Фото со страницы Анны Терешковой в "ВК"

Заместитель мэра Анна Терешкова прокатилась на новой карусели, установленной на Михайловской набережной Новосибирска.

Новый итальянский аттракцион "Свадебная карусель" установили на Михайловской набережной Новосибирска. Одной из первых на нём прокатилась вице-мэр города Анна Терешкова. Об этом чиновница рассказала в своих соцсетях.

"На Михайловской набережной сегодня заработал новый аттракцион-карусель. Не выдержала и прокатилась. Ощутила себя как в фильме про Мэри Поппинс (помните с участием Андрейченко?)", — прокомментировала Терешкова.

Заммэра добавила, что Михайловская набережная продолжает своё преобразование, хорошея день ото дня.

Как ранее писал Сиб.фм, "Свадебную карусель" начали монтировать на набережной в начале августа. Такие аттракционы уже есть во многих городах России. Они пользуются большой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Довольно часто аттракцион бронируют молодожёны для проведения свадебных фотосессий.

Напомним, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что начала покупать одежду российских дизайнеров задолго до ухода из России популярных брендов.