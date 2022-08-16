Жительница Новосибирска украла из кассы 328 тысяч рублей, заменив их на фальшивые банкноты

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В Новосибирске менеджер украла 328 тысяч рублей из кассы кредитного кооператива.

Жительница Новосибирска украла 328 831 рубль из кассы кредитного потребительского кооператива, а затем вместе с подельником внесла поддельные купюры номиналом 5000 рублей, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает пресс-служба Искитимского районного суда.

Судебное заседание по делу состоится 18 августа в 14:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в банках Сибирского Федерального округа за 2022 год обнаружили 445 фальшивых купюр — на треть меньше, чем в прошлом году. Также купюры номиналом 2000 рублей стали подделывать в 20 раз чаще: таких сотрудники банков обнаружили за прошедшие полгода 59 штук (в 2021 — только 3).

Самой часто подделываемой купюрой стала пятитысячная. Суммарно за 2021 год сотрудники Сибирского отделения ГУ Банка России выявили фальшивые банкноты на 817 тысяч рублей в Новосибирской области — это 204 банкноты. Из них 153 штуки были номиналом 5000 рублей.