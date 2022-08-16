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общество

Жительница Новосибирска украла из кассы 328 тысяч рублей, заменив их на фальшивые банкноты

Фото Жительница Новосибирска украла из кассы 328 тысяч рублей, заменив их на фальшивые банкноты
Фото Жительница Новосибирска украла из кассы 328 тысяч рублей, заменив их на фальшивые банкноты

Фото Сиб.фм

В Новосибирске менеджер украла 328 тысяч рублей из кассы кредитного кооператива.

Жительница Новосибирска украла 328 831 рубль из кассы кредитного потребительского кооператива, а затем вместе с подельником внесла поддельные купюры номиналом 5000 рублей, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает пресс-служба Искитимского районного суда.

Судебное заседание по делу состоится 18 августа в 14:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в банках Сибирского Федерального округа за 2022 год обнаружили 445 фальшивых купюр — на треть меньше, чем в прошлом году. Также купюры номиналом 2000 рублей стали подделывать в 20 раз чаще: таких сотрудники банков обнаружили за прошедшие полгода 59 штук (в 2021 — только 3).

Самой часто подделываемой купюрой стала пятитысячная. Суммарно за 2021 год сотрудники Сибирского отделения ГУ Банка России выявили фальшивые банкноты на 817 тысяч рублей в Новосибирской области — это 204 банкноты. Из них 153 штуки были номиналом 5000 рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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