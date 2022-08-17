10-летняя девочка в клетчатой одежде пропала в городе Искитим Новосибирской области

Фото: pixabay
17 августа в городе Искитим Новосибирской области пропала 10-летняя девочка в клетчатой одежде.
В среду, 17 августа, 10-летняя Валерия П. ушла в неизвестном направлении, не оповестив родителей. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Одежда пропавшей: синяя клетчатая рубашка с принтом на спине, черно-белые клетчатые штаны, желтые кроссовки.
Отличительные приметы: рост 135 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, уложенные в каре.
Волонтерский поисковый отряд «Лиза Алерт» готовит поиски.
Обновлено: ребенка нашли сотрудники полиции. Пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что в ее отношении не совершались преступления.
Напомним, ранее волонтеры «Лиза Алерт» совместно с кинологами успешно нашли потерявшегося 42-летнего мужчину в лесу под Новосибирском. Также поисковики за 4 часа нашли пенсионерку с палочками для ходьбы.
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