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общество

10-летняя девочка в клетчатой одежде пропала в городе Искитим Новосибирской области

Фото 10-летняя девочка в клетчатой одежде пропала в городе Искитим Новосибирской области
Фото 10-летняя девочка в клетчатой одежде пропала в городе Искитим Новосибирской области

Фото: pixabay

17 августа в городе Искитим Новосибирской области пропала 10-летняя девочка в клетчатой одежде.

В среду, 17 августа, 10-летняя Валерия П. ушла в неизвестном направлении, не оповестив родителей. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Одежда пропавшей: синяя клетчатая рубашка с принтом на спине, черно-белые клетчатые штаны, желтые кроссовки.

Отличительные приметы: рост 135 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, уложенные в каре.

Волонтерский поисковый отряд «Лиза Алерт» готовит поиски.

Обновлено: ребенка нашли сотрудники полиции. Пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что в ее отношении не совершались преступления.

Напомним, ранее волонтеры «Лиза Алерт» совместно с кинологами успешно нашли потерявшегося 42-летнего мужчину в лесу под Новосибирском. Также поисковики за 4 часа нашли пенсионерку с палочками для ходьбы.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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