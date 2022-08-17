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37-летняя жительница Новосибирска снялась в белье для журнала Maxim

Фото 37-летняя жительница Новосибирска снялась в белье для журнала Maxim
Фото 37-летняя жительница Новосибирска снялась в белье для журнала Maxim

Фото: Miss.maximonline.ru

Жительница Новосибирска Нина Юманова принимает участие в конкурс Miss Maxim-2022.

37-летняя жительница Новосибирска Нина Юманова борется за звание "Miss Maxim-2022" в ежегодном конкурсе одноимённого мужского журнала. Голосование проходит на сайте проекта, где любой желающий может поддержать сибирячку.

Фото 37-летняя жительница Новосибирска снялась в белье для журнала Maxim 2

Голосование за конкурсанток продлится до 15 сентября. В финал пройдут девушки с максимально высоким рейтингом. Они получат приглашения на фотокастинг в Москву. По результатам жюри отберут 10 самых красивых и сексуальных россиянок.

Финал конкурса пройдет в октябре 2022 года. Победительница получит место на digital-обложке сайта журнала, титул и корону Miss Maxim, а также фотосессию от одного из ведущих фотографов.

В марте в Новосибирске прошёл финал городского конкурса красоты «Миссис Новосибирск International». Заключительный этап, финальный фуршет и церемония награждения прошли на сцене концертного зала «Евразия».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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