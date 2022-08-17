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52-летний мужчина скончался от COVID-19 в Новосибирской области

Фото 52-летний мужчина скончался от COVID-19 в Новосибирской области
Фото 52-летний мужчина скончался от COVID-19 в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мужчина 52 лет умер в прошедшие сутки от заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области.

На 17 августа в регионе с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтверждённым диагнозом в стационары госпитализировали 567 пациентов, включая 59 детей.

В отделениях интенсивной терапии на данный момент находятся 33 человека, 7 из которых пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На 17 августа в Новосибирской области от COVID-19 скончался один человек — 52-летний мужчина. Как уточнили в сводке, среди них оказалась и 4-месячная девочка.

Всего на 17 августа в регионе зарегистрировали 264 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 249 — за прошедшие сутки. На данный момент в Новосибирской области от COVID-19 умерли 5 702 человека. Также за последние сутки было зарегистрировано 4 148 обращения с ОРВИ.

На текущий момент в Новосибирской области сделано 4 984 328 тестов на коронавирус.

Напомним, на 16 августа оперштаб заявил о 192 случаях заражения COVID-19.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
коронавирус
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