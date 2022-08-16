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общество

В Новосибирской области за сутки выявили 192 случая COVID-19

Фото В Новосибирской области за сутки выявили 192 случая COVID-19
Фото В Новосибирской области за сутки выявили 192 случая COVID-19

Фото Сиб.фм

В Новосибирской области выявили 192 случая заражений коронавирусом на 16 августа 2022 года.

За сутки в Новосибирской области выявили 192 случая COVID. Выздоровели от коронавируса 29 новосибирцев. Об этом свидетельствуют данные регионального оперштаба.

За последние сутки в Новосибирской области было выявлено 192 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии ковид-положительный статус получили 264 036 человек.

Выздоровели за сутки 29 человек, общее число «экс-пациентов» достигло отметки 256 095. За минувший день от вируса в Новосибирской области никто не погиб, всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 5,7 тыс. человек. Госпитализирован 531 пациент, в числе которых 65 детей. В реанимации находятся 32 человек, 8 новосибирцев – на ИВЛ.

Отметим, во вторник, 16 августа, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян ревакцинироваться и снова начать носить маски в общественных местах. В Новосибирскую область масочный режим уже начал понемногу возвращаться. Так, накануне обязательный масочный режим ввели в Бердске.

Большинство жителей Новосибирской области считают неизбежным скорое возвращение обязательного масочного режима.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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