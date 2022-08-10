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общество

«Нам скажут, и мы будем»: жители Новосибирска назвали неизбежным возвращение масочного режима

Фото «Нам скажут, и мы будем»: жители Новосибирска назвали неизбежным возвращение масочного режима
Фото «Нам скажут, и мы будем»: жители Новосибирска назвали неизбежным возвращение масочного режима

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области рекомендовали вернуть масочный режим в общественном транспорте. Журналисты Сиб.фм спросили горожан, разделяют ли они тревогу оперштаба и намерены ли носить маски.

10 августа оперативный штаб Новосибирской области рекомендовал жителям вернуться к ношению масок в общественном транспорте. Об обязательном введении режима речь пока не идет, но новосибирцы уверены: это вопрос времени.

Так, нутрициолог Лариса Медведева рассказала, что не боится заразиться коронавирусом, но носить маску вынуждена:

Фото «Нам скажут, и мы будем»: жители Новосибирска назвали неизбежным возвращение масочного режима 2

"Масочный режим обязательно вернётся, и от нас это не зависит. Нам скажут, что нужно носить, и мы будем. Всем нужно куда-то ехать, а в общественном транспорте требуют надеваться маски, без этого никак. Но я бы не хотела возвращаться к маскам".

Инженер Борис Кравченко, наоборот, верит в защитную силу масок:

Фото «Нам скажут, и мы будем»: жители Новосибирска назвали неизбежным возвращение масочного режима 3

"Все уже отвыкли от масок, не хотелось бы, чтобы опять всё повторялось. Но к маскам я отношусь положительно, потому что эти рекомендации созданы для того, чтобы нам было лучше. Коронавирус он же, как грипп. Вирус мутирует и будет продолжать это делать, поэтому нужно всегда быть бдительными к своему здоровью".

Пенсионерка Людмила Катаева призналась, что будет носить маски не из-за страха заболеть, а "потому что заставляют":

Фото «Нам скажут, и мы будем»: жители Новосибирска назвали неизбежным возвращение масочного режима 4

«Я не верю в маски и коронавирус. Его не было, и вдруг он опять появился. Ощущение, что на этом будто зарабатывают деньги. Если масочный режим вернут, то я буду носить маски, но не потому что хочу, а потому что не будет выхода».

Фотограф Галина Красильникова тоже считает коронавирус неизбежностью, с которой нужно смириться и принять "правила игры".

Фото «Нам скажут, и мы будем»: жители Новосибирска назвали неизбежным возвращение масочного режима 5

«Я отрицательно отношусь к масочному режиму, потому что не хочу, чтобы снова были какие-то ограничения. Я думаю, что коронавирус с нами останется навсегда, и нам придётся смириться и научиться жить с этим».

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области за неделю с 1 по 7 августа выросла на 80%.

10 августа в регионе выявлено 169 новых случаев заражения ковид, в том числе заболели 23 ребёнка. Скончался один пациент – женщина в возрасте 75 лет. По последним данным оперштаба, в отделениях реанимации с коронавирусом находятся 20 человек.

 

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Автор:
Ева Бобкина
журналист

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