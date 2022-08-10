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общество

В Новосибирской области возвращают масочный режим в общественном транспорте

Фото В Новосибирской области возвращают масочный режим в общественном транспорте
Фото В Новосибирской области возвращают масочный режим в общественном транспорте

Оперштаб Новосибирской области рекомендовал вернуть масочный режим в общественном транспорте в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в августе 2022 года.

Масочный режим для пассажиров общественного транспорта рекомендовали вернуть в Новосибирской области на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам совещания под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова 9 августа.

"По итогам заседания оперативного штаба гражданам рекомендовано использование масок в общественном транспорте, работникам торговли и учреждений культуры – при нахождении на рабочих местах", — сообщили в правительстве Новосибирской области.

Кроме того, перед началом учебного года будут усилены вакцинация и ревакцинацию сотрудников образовательных учреждений, школьников и студентов.

Как ранее писал Сиб.фм, обязательный масочный режим в Новосибирской области был отменён 30 марта 2022 года в связи со снижением заболеваемости. При этом в августе количество новых случаев заражений коронавирусом начало увеличиваться. В период с 1 по 7 август рост числа заражений достиг 80%. При этом уровень коллективного иммунитета упал до 13%.

Напомним, ранее в Новосибирскую область доставили 3000 доз детской вакцины от коронавируса.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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