Мэр Бердска Шестернин ввел обязательный масочный режим

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Мэр Бердска Евгений Шестернин объявил о возобновлении обязательного масочного режима в городской администрации.

В мэрии города Бердска в Новосибирской области снова ввели масочный режим. С понедельника, 15 августа, посетители и сотрудники горадминистрации будут обязаны надевать маски и проходить термометрию.

За минувшую неделю в Бердске зарегистрировали 118 новых случаев заражения COVID, 13 жителей города госпитализировали. Взрослая заболеваемость выросла на 12 %. Детская заболеваемость коронавирусом выросла сразу на 15 %.

На фоне роста заболеваемости глава Бердска распорядился возобновить масочный режим в здании городской администрации. Помимо этого, у сотрудников и посетителей мэрии на входе будут проверять температуру тела.

Мэр Евгений Шестернин добавил, что сотрудники мэрии обязаны заботиться о своем здоровье и здоровье коллег, а потому необходимо исключить случаи посещения рабочего места больными работниками, передает Бердск-Онлайн.

Недавно в правительстве Новосибирской области прокомментировали возможность введения обязательного масочного режима. Ранее «Сиб.фм» писал, что жители Новосибирска назвали неизбежным возвращение масочного режима.