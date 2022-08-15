Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Мэр Бердска Шестернин ввел обязательный масочный режим

Фото Мэр Бердска Шестернин ввел обязательный масочный режим
Фото Мэр Бердска Шестернин ввел обязательный масочный режим

Фото Сиб.фм

Мэр Бердска Евгений Шестернин объявил о возобновлении обязательного масочного режима в городской администрации.

В мэрии города Бердска в Новосибирской области снова ввели масочный режим. С понедельника, 15 августа, посетители и сотрудники горадминистрации будут обязаны надевать маски и проходить термометрию.

За минувшую неделю в Бердске зарегистрировали 118 новых случаев заражения COVID, 13 жителей города госпитализировали. Взрослая заболеваемость выросла на 12 %. Детская заболеваемость коронавирусом выросла сразу на 15 %.

На фоне роста заболеваемости глава Бердска распорядился возобновить масочный режим в здании городской администрации. Помимо этого, у сотрудников и посетителей мэрии на входе будут проверять температуру тела.

Мэр Евгений Шестернин добавил, что сотрудники мэрии обязаны заботиться о своем здоровье и здоровье коллег, а потому необходимо исключить случаи посещения рабочего места больными работниками, передает Бердск-Онлайн.

Недавно в правительстве Новосибирской области прокомментировали возможность введения обязательного масочного режима. Ранее «Сиб.фм» писал, что жители Новосибирска назвали неизбежным возвращение масочного режима.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Яна Бельская
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

32246
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
21836
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15889
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году
15139
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
14977
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
10627
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
10490
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*