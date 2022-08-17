6,3 тысяч пар развелись в Новосибирской области в 2022 году

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7,7 тысяч пар поженились в Новосибирской области за первую половину 2022 года.

За первое полугодие 2022 года в Новосибирских ЗАГСах зарегистрировали 7,7 тысяч браков и 6,3 тысячи разводов. Об этом сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области.

Оба показателя выше, чем аналогичные за первую половину 2021 года. Браков по сравнению с прошлым годом стало больше на 2%, разводов — на 0,6%.

Всего в Новосибирской области регистрирует браки 41 отделение ЗАГС. Девять из них в самом городе Новосибирск, еще 32 — в области.

Напомним, в июне 2022 года Новосибирская область стала лидером по рождаемости и бракам в Сибирском Федеральном округе.

Общая же смертность населения в июне превысила рождаемость на 30%. Несмотря на удельный рост, чистое количество смертей стало сильно меньше: в мае 2022 года их было зарегистрировано 3 022, а в июне 2021-го — 3 943.