700 школьных автобусов проверят в Новосибирской области к началу учебного года

Фото УГИБДД по Новосибирской области
В Новосибирской области УГИБДД проверяет состояние школьных автобусов перед началом учебного года.
В Новосибирской области инспекторы ГИБДД и специалисты Ространснадзора проверяют техническое состояние школьных автобусов. До 1 сентября полицейские осмотрят 700 транспортных средств. Только после проверки они будут допущены к перевозке детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
"Автоинспекторы проверяют исправность тормозной системы, работу внешних световых приборов, ремней безопасности, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях и других параметров", — рассказали в ведомстве.
В случае выявления нарушений, автобусы не допустят к перевозке детей-пассажиров.
Также в ГИБДД рассказали, что проверку проходят и сами водители автобусов — у них должен быть стаж работы с категорией «D».
С 1 сентября инспекторы будут в ежедневном режиме контролировать автобусы, перевозящие детей по школьным маршрутам.
Напомним, в Новосибирске автоинспекторы ищут водителей иномарок, объехавших пробку по встречной полосе.
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