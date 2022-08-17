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700 школьных автобусов проверят в Новосибирской области к началу учебного года

Фото 700 школьных автобусов проверят в Новосибирской области к началу учебного года
Фото 700 школьных автобусов проверят в Новосибирской области к началу учебного года

Фото УГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирской области УГИБДД проверяет состояние школьных автобусов перед началом учебного года.

В Новосибирской области инспекторы ГИБДД и специалисты Ространснадзора проверяют техническое состояние школьных автобусов. До 1 сентября полицейские осмотрят 700 транспортных средств. Только после проверки они будут допущены к перевозке детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Фото 700 школьных автобусов проверят в Новосибирской области к началу учебного года 2

"Автоинспекторы проверяют исправность тормозной системы, работу внешних световых приборов, ремней безопасности, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях и других параметров", — рассказали в ведомстве.

В случае выявления нарушений, автобусы не допустят к перевозке детей-пассажиров.

Также в ГИБДД рассказали, что проверку проходят и сами водители автобусов — у них должен быть стаж работы с категорией «D».

С 1 сентября инспекторы будут в ежедневном режиме контролировать автобусы, перевозящие детей по школьным маршрутам.

Напомним, в Новосибирске автоинспекторы ищут водителей иномарок, объехавших пробку по встречной полосе.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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