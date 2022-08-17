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В Новосибирске ГИБДД ищет троих проехавших по встречке водителей

Фото В Новосибирске ГИБДД ищет троих проехавших по встречке водителей
Фото В Новосибирске ГИБДД ищет троих проехавших по встречке водителей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске ГИБДД устанавливает личности водителей трёх иномарок, которые объехали пробку на улице Нарымской по встречной полосе.

Госавтоинспекция в Новосибирске разыскивает водителей иномарок, которые 12 августа колонной проехали по встречной полосе улицы Нарымской. Инцидент зафиксировал видеорегистратор, затем ролик появился в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

Объехать пробку по встречке решили сразу три авто — два BMW и Mercedes-Benz.

"По данной публикации, экипажи ГИБДД ориентированы на установление личностей водителей, установления всех обстоятельств и привлечения их к административной ответственности", — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

За выезд на встречку, согласно КоАП, водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Напомним, 3 августа в Новосибирске на перекрестке улиц Кошурникова и Адриена Лежена был замечен автомобиль, который ехал по встречной полосе.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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