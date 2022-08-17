Больше 2 600 коммерческих организаций закрылись за I квартал в Новосибирской области

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Независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев прокомментировал влияние введённых санкций на динамику деятельности коммерческих предприятий в НСО.

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС определила, как западные санкции отразились на работе коммерческих организаций в первом квартале 2022 года. По мнению независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, Новосибирская область лучше других регионов СФО справляется с последствиями санкций.

«До марта 2022 года статистика повторяла 2021 года, а затем число закрытых предприятий увеличилось по РФ на 17,5%. В Новосибирской области было закрыто 2 568 коммерческих организаций, а зарегистрировано — 1 648. Доля открытых организаций относительно закрытых составила в регионе 64,2%, пропорция по стране 69,2%, по СФО 62,4%», — привёл точные данные аналитик.

Сергей Николаев отметил, что по итогам первого квартала регион занимает 8 место в стране по числу коммерческих организаций, зарегистрированные в марте-июне 2022 года. Также в означенный топ-20 вошли ещё два региона СФО: Красноярский край и Омская область.

«Строительная отрасль региона развивается в этом году опережающими темпами», — резюмировал независимый аналитик.

Напомним, ранее Сергей Николаев рассказал, что Новосибирск занял четвёртое место в России по суммарному объёму сданного жилья за 2020-21 годы.