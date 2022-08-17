«Если будете привозить вы, я готов целый день заказывать»: жительница Новосибирска рассказала о работе в службе доставки

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Жительница Новосибирска рассказала, сколько может заработать девушка-курьер, насколько интенсивной бывает реакция заказавших доставку мужчин, и какие риски стоит учитывать, поднимаясь в незнакомые квартиры с коробом весом в десятки килограммов.

За последние пять лет всё больше девушек приходят в профессии, считающиеся подходящими для мужчин: среди них, например, спасатели, программисты, судьи, строители, водители общественного транспорта. При этом сами девушки не считают, что им «не место» в тех областях, где требуются сила, смелость и внутренний стержень: об этом Сиб.фм рассказывала Марина Качурина — первая женщина-тренер мужской команды по хоккею. В этот раз Сиб.фм рассказывает историю девушки из Новосибирска, которая уже год работает курьеркой — она рассказала, без каких рисков не обходится её работа, комфортно ли ей работать в одиночку, и как справляться с высокой физической нагрузкой.

Влада начала работать курьеркой в 21 год: она была студенткой юридического факультета и искала вакансию, график которой позволит совмещать учёбу с работой и получать достойную оплату. По словам девушки, в среднем за одну неделю работы по восемь часов в графике «5/2» можно заработать около 10 тысяч рублей. Спустя год работы её «чистая» зарплата составляет около 40 тысяч ежемесячно.

«Наша заработная плата напрямую зависит от нас: сколько часов отработаешь, столько и получишь. Поэтому при желании можно зарабатывать и 60 000, и 80 000 в месяц», — дополнила она.

Так как у Влады есть собственный автомобиль, она заняла позицию автокурьера и доставляет заказы на машине. Этот фактор позволил снять некоторую часть регулярной физической нагрузки: терморюкзаки с продуктами девушка несёт сначала к автомобилю, а потом до квартиры заказчика.

«Если рюкзак достаточно тяжёлый, наши мальчики-курьеры всегда помогут загрузить его в машину. В среднем он весит до 10 килограммов, но в моей практике количество заказанного доходило и до 30 килограммов», —

рассказала она.

По словам Влады, за год работы у неё не произошло каких-либо конфликтных или неприятных ситуаций с заказчиками, которые могли бы быть связаны с тем, что заказ доставила девушка.

Влада не отрицает: некоторые из заказчиков не обходятся без комплиментов, а иногда интересуются и номером её личного телефона. Девушка уточнила: это ни разу не перетекало во что-то большее или навязчивое — она всегда давала вежливый отказ, объясняя, что находится на работе.

«Например, как-то молодой человек сказал: «Если вы мне будете всегда привозить заказы, я готов целый день заказывать». Нам нельзя самим проявлять интерес к клиентам, а если это делает заказчик — тут уже только моё личное желание», —

пояснила Влада.

Девушка не скрывает: конфликтные ситуации не исключены полностью, но разобраться с прецедентами помогут на специальной горячей линии.

«Для этих случаев у нас есть линия заботы курьеров, куда ты можешь обратиться в любой момент, и тебе помогут. Товароведы и директор тоже всегда на связи», — уточнила Влада.

Девушка уточнила, что каких-либо мер быстрого реагирования у курьерок нет: в случае крайней опасности им понадобится вызывать сотрудников полиции, а также звонить на линию заботы.

По словам Влады, при возникновении экстренной ситуации главное — не обострять текущую обстановку, постараться покинуть место конфликта при первой же возможности, а также привлечь внимание прохожих.

«Есть, конечно, стандартные рекомендации для таких ситуаций: если нападающему важны какие-то ценности — отдать, так как ни одна вещь не стоит жизни и здоровья. После этого вернуться на ЦФЗ [Центр формирования заказов. — Прим. ред.], сообщить о случившемся администраторскому составу и вызвать полицию», —

дополнила девушка.

Влада отметила, что особого страха перед внеплановыми эксцессами не испытывает: девушка занимается боксом и уверена, что в случае необходимости сможет защитить себя.

Девушка рассказала, что пока не планирует менять место и сферу деятельности: работа курьерки остаётся для неё комфортной.

«Между заказами у нас есть время пообщаться и повеселиться: на нашем ЦФЗ дружный и общительный коллектив , поэтому нет времени грустить и скучать», — говорит девушка.

Она рассказала, что за время работы некоторые сотрудники стали её друзьями и за пределами ЦФЗ.

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