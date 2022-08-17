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Горные работы вызвали подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области

Фото Горные работы вызвали подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области
Фото Горные работы вызвали подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области

Фото: pixabay

Специалисты зафиксировали под Новосибирском серию слабых подземных толчков.

В Искитимском районе Новосибирской области зафиксированы несколько подземных толчков. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

Серия толчков была практически неощутима для человека: их магнитуда составила 2,3 балла по шкале Рихтера. Чтобы их зарегистрировать, необходимы специальные приборы.

Причиной толчков послужили горные работы.

Напомним, ранее в Новосибирской области произошло землетрясение вечером 29 июля. Его эпицентр находился на границе России и Монголии в районе Тывы. Магнитуда землетрясения составила 5-7 баллов.

Прошлое землетрясение с эпицентром в Искитимском районе случилось 19 июня. Его магнитуда составила 3,4 балла, а причиной так же послужили работы по добыче угля в 41 км от Новосибирска.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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