Мэр Новосибирска Локоть потребовал разобраться с подтоплением развязки на улице Курчатова

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разработать техническое решение для прекращения подтоплений на стыке микрорайонов по улице Курчатова.

16 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса совместно с администрацией Калининского района разобраться с причиной подтоплений на улице Курчатова: там стык 4-го, 5-го и 6-го микрорайонов регулярно оказывается под слоем воды. Вопрос был поставлен градоначальником в ходе аппаратного совещания.

«Причина подтопления может быть в построенной улице Мясниковой. Если раньше потоки воды распределялись по грунту, то сейчас они по улице, как по водотоку, стекают к кольцу, добавляясь к той воде, что течёт по Курчатова и другим улицам. Недопустимо, когда на час останавливается движение транспорта на развязке», — заявил мэр.

Он поручил провести необходимые расчёты и подготовить техническое решение.

Как отметил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев, в последние годы динамика развития ливневой канализации в Новосибирске была недостаточной в соотношении с изменением инфраструктуры, из-за чего ливнёвки города перестали справляться со своими задачами.

Напомним, одно из самых сильных подтоплений лета произошло в начале августа в Академгородке: там после шквального ливня улицы и парковки с автомобилями оказались под водой.