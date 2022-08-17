Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Мэр Новосибирска Локоть потребовал разобраться с подтоплением развязки на улице Курчатова

Фото Мэр Новосибирска Локоть потребовал разобраться с подтоплением развязки на улице Курчатова
Фото Мэр Новосибирска Локоть потребовал разобраться с подтоплением развязки на улице Курчатова

Фото Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разработать техническое решение для прекращения подтоплений на стыке микрорайонов по улице Курчатова.

16 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса совместно с администрацией Калининского района разобраться с причиной подтоплений на улице Курчатова: там стык 4-го, 5-го и 6-го микрорайонов регулярно оказывается под слоем воды. Вопрос был поставлен градоначальником в ходе аппаратного совещания.

«Причина подтопления может быть в построенной улице Мясниковой. Если раньше потоки воды распределялись по грунту, то сейчас они по улице, как по водотоку, стекают к кольцу, добавляясь к той воде, что течёт по Курчатова и другим улицам. Недопустимо, когда на час останавливается движение транспорта на развязке», — заявил мэр.

Он поручил провести необходимые расчёты и подготовить техническое решение.

Как отметил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев, в последние годы динамика развития ливневой канализации в Новосибирске была недостаточной в соотношении с изменением инфраструктуры, из-за чего ливнёвки города перестали справляться со своими задачами.

Напомним, одно из самых сильных подтоплений лета произошло в начале августа в Академгородке: там после шквального ливня улицы и парковки с автомобилями оказались под водой.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
ливневая канализация
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22634
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15776
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
15609
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
12015
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
11111
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
10842
Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022
10739
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*