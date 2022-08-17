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общество

Мэрия Новосибирска согласовала установку мемориальной доски герою спецоперации

Фото Мэрия Новосибирска согласовала установку мемориальной доски герою спецоперации
Фото Мэрия Новосибирска согласовала установку мемориальной доски герою спецоперации

Фото: /vk.com/rozatikhomirova

Решение об установке доски памяти герою спецоперации в Новосибирске согласовали за несколько месяцев.

17 августа мэрия Новосибирска согласовала размещение таблички памяти в честь погибшего на Донбассе ефрейтора Камиля Хабибназарова.

Напомним, Камиль Хабибназаров погиб 6 марта, его похороны в Новосибирске состоялись 11 апреля. После этого его близкие собрали деньги на установку мемориальной доски на школе № 24 Заельцовского района. Изначально мэрия отклонила запрос матери ефрейтора, но уже 3 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился за формальный отказ и пообещал рассмотреть дело в ускоренном режиме.

Мэрия согласовала размещение таблички на школе №24 по ул. Жуковского 113/5, где учился военнослужащий, 17 августа, спустя 4 месяца после похорон. Его родителям вручили орден Мужества.

В группе «Новосибирские татары», принадлежащей Новосибирскому областному татарскому культурному центру, отметили, что Камиль был активным, добрым и жизнерадостным человеком. Он активно участвовал в деятельности татарских организаций, любил свою культуру и продвигал ее в массы.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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