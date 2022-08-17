Обвиняемый в убийстве покупателя в Ложке физик-ядерщик настоял на суде присяжных

Место происшествия: фото из архива Сиб.фм

В Новосибирском районном суде начали рассматривать уголовное дело физика-ядерщика, которого обвиняют в убийстве клиентов магазина его папы. Учёный предпочёл суд присяжных и надеется, что они поверят в самооборону.

Тихий микрорайон с говорящим названием Семейная сказка в Ложке попал в криминальную сводку 25 ноября 2021 года. Тогда покупатели пришли в небольшой магазинчик и требовали продать им спиртное. Преступлению предшествовал долгий конфликт. А потом 31-летний сын хозяина дома сходил за карабином «Сайга», вернувшись, начал стрелять.

Одна из пуль оборвала жизнь 26-летнего Ильи Струца.

«Они стали спорить, это было из серии "взять на слабо" типа "А что, правда, стрелять будешь?" И как только он перешёл границу двух ворот, раздался выстрел. Без предупреждения, в упор. Он в Илюшу стрелял трижды, дважды попал, с расстояния полутора метров. И реакция, он как будто отчитался отцу, который сам ничего не видел, а уже спустился на звуки выстрелов: "Я убил человека". У него ни жалости, ни сожаления, ни попытки что-то исправить», – рассказывала корреспонденту Сиб.фм мать погибшего парня Елена.

Безутешная мать уверяла, что Валентин Д. целенаправленно выпустил в её сына всю обойму. Физика-ядерщика задержали, а позже ему вменили сразу две уголовные статьи: часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Летом уголовное дело поступило в Новосибирский районный суд, однако пока начать его рассматривать по существу не удалось: Валентин Д. выбрал суд присяжных, но пока коллегию собрать не удалось. Очередная попытка назначена на 31 августа.

«К этому моменту продолжится отбор присяжных. Мы планируем доказать невиновность Валентина Д., а именно то, что его действия являются необходимой самообороной»,

- рассказал Сиб.фм адвокат Валентина Д. Денис Садовский.