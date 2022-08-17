Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Обвиняемый в убийстве покупателя в Ложке физик-ядерщик настоял на суде присяжных

Фото Обвиняемый в убийстве покупателя в Ложке физик-ядерщик настоял на суде присяжных
Фото Обвиняемый в убийстве покупателя в Ложке физик-ядерщик настоял на суде присяжных

Место происшествия: фото из архива Сиб.фм

В Новосибирском районном суде начали рассматривать уголовное дело физика-ядерщика, которого обвиняют в убийстве клиентов магазина его папы. Учёный предпочёл суд присяжных и надеется, что они поверят в самооборону.

Тихий микрорайон с говорящим названием Семейная сказка в Ложке попал в криминальную сводку 25 ноября 2021 года. Тогда покупатели пришли в небольшой магазинчик и требовали продать им спиртное. Преступлению предшествовал долгий конфликт. А потом 31-летний сын хозяина дома сходил за карабином «Сайга», вернувшись, начал стрелять.

Фото Обвиняемый в убийстве покупателя в Ложке физик-ядерщик настоял на суде присяжных 2

Одна из пуль оборвала жизнь 26-летнего Ильи Струца.

«Они стали спорить, это было из серии "взять на слабо" типа "А что, правда, стрелять будешь?" И как только он перешёл границу двух ворот, раздался выстрел. Без предупреждения, в упор. Он в Илюшу стрелял трижды, дважды попал, с расстояния полутора метров. И реакция, он как будто отчитался отцу, который сам ничего не видел, а уже спустился на звуки выстрелов: "Я убил человека". У него ни жалости, ни сожаления, ни попытки что-то исправить», – рассказывала корреспонденту Сиб.фм мать погибшего парня Елена.

Безутешная мать уверяла, что Валентин Д. целенаправленно выпустил в её сына всю обойму. Физика-ядерщика задержали, а позже ему вменили сразу две уголовные статьи: часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Летом уголовное дело поступило в Новосибирский районный суд, однако пока начать его рассматривать по существу не удалось: Валентин Д. выбрал суд присяжных, но пока коллегию собрать не удалось. Очередная попытка назначена на 31 августа.

«К этому моменту продолжится отбор присяжных. Мы планируем доказать невиновность Валентина Д., а именно то, что его действия являются необходимой самообороной»,

- рассказал Сиб.фм адвокат Валентина Д. Денис Садовский.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22793
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15927
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
15761
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
14519
10000 рублей к 1 сентября 2022: стало известно, кому дадут выплату на подготовку к школе и вузу
12322
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
11279
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
11146
Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022