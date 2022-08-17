Пассажир LADA погиб в ДТП с грузовиком DAF под Новосибирском

Фото: УГИБДД по Новосибирской области

Смертельное ДТП с участием седана LADA Vesta и грузовика DAF произошло на автодороге "Сибирь" в Новосибирской области.

38-летний пассажир LADA Vesta скончался в результате ДТП с грузовиком DAF на трассе "Сибирь" в Новосибирской области. Авария произошла 16 августа.

Как сообщили в УГИБДД по региону, грузовик начал снижать скорость перед началом участка проведения дорожных работ.

После столкновения с грузовиком скончался 38-летний пассажир седана. Водитель автомобиля LADA с различными травмами доставлен в больницу.

Напомним, в Новосибирске ГИБДД разыскивает водителей трёх иномарок, которые объехали пробку по встречной полосе.