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Пассажир LADA погиб в ДТП с грузовиком DAF под Новосибирском

Фото Пассажир LADA погиб в ДТП с грузовиком DAF под Новосибирском
Фото Пассажир LADA погиб в ДТП с грузовиком DAF под Новосибирском

Фото: УГИБДД по Новосибирской области

Смертельное ДТП с участием седана LADA Vesta и грузовика DAF произошло на автодороге "Сибирь" в Новосибирской области.

38-летний пассажир LADA Vesta скончался в результате ДТП с грузовиком DAF на трассе "Сибирь" в Новосибирской области. Авария произошла 16 августа.

Как сообщили в УГИБДД по региону, грузовик начал снижать скорость перед началом участка проведения дорожных работ.

Фото Пассажир LADA погиб в ДТП с грузовиком DAF под Новосибирском 2

После столкновения с грузовиком скончался 38-летний пассажир седана. Водитель автомобиля LADA с различными травмами доставлен в больницу.

Напомним, в Новосибирске ГИБДД разыскивает водителей трёх иномарок, которые объехали пробку по встречной полосе.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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