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В Новосибирске 18 и 19 августа ожидаются магнитные бури

Фото В Новосибирске 18 и 19 августа ожидаются магнитные бури
Фото В Новосибирске 18 и 19 августа ожидаются магнитные бури

Фото: Depositphotos

Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за магнитных бурь 18 и 19 августа.

18 и 19 августа ожидаются всплески магнитной активности, которые могут повлиять на самочувствие. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

18 августа пик бури ожидается с 9 утра до 16 дня. Её мощность составит 7 баллов из 9 возможных.

19 августа всплеск магнитной активности наступит в 9 утра и продлится до 10 утра.

Хаотичное изменение геомагнитного поля Земли вызвано взрывами на Солнце. Сейчас звезда нашей системы находится на пике активности, и следующие 7 лет прогнозируют снижение

Метеозависимые люди во время магнитной бури могут испытывать головные боли, перепады давления, тошноту, бессонницу, упадок сил и раздражительность.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь на тело, рекомендуются занятия спортом, здоровое питание соблюдение режима сна.

Во время одной из прошлых магнитных бурь астрофотограф Алексей Поляков снял северное сияние в Новосибирской области. Эксперт объяснил, что в Новосибирской области в определённые дни можно увидеть красивое природное явление, однако для этого нужно выехать за город.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал полный график магнитных бурь на август 2022 года.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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