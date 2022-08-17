В Новосибирске 18 и 19 августа ожидаются магнитные бури

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Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за магнитных бурь 18 и 19 августа.
18 и 19 августа ожидаются всплески магнитной активности, которые могут повлиять на самочувствие. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.
18 августа пик бури ожидается с 9 утра до 16 дня. Её мощность составит 7 баллов из 9 возможных.
19 августа всплеск магнитной активности наступит в 9 утра и продлится до 10 утра.
Хаотичное изменение геомагнитного поля Земли вызвано взрывами на Солнце. Сейчас звезда нашей системы находится на пике активности, и следующие 7 лет прогнозируют снижение
Метеозависимые люди во время магнитной бури могут испытывать головные боли, перепады давления, тошноту, бессонницу, упадок сил и раздражительность.
Чтобы снизить влияние магнитных бурь на тело, рекомендуются занятия спортом, здоровое питание соблюдение режима сна.
Во время одной из прошлых магнитных бурь астрофотограф Алексей Поляков снял северное сияние в Новосибирской области. Эксперт объяснил, что в Новосибирской области в определённые дни можно увидеть красивое природное явление, однако для этого нужно выехать за город.
Напомним, ранее Сиб.фм публиковал полный график магнитных бурь на август 2022 года.
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