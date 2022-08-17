В Новосибирске экс-замминистра ЖКХ Нормайкину продлили арест до 18 октября

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Бывший заместитель министра ЖКХ Новосибирской области Владимир Нормайкин останется под домашним арестом до октября – такое решение принял суд.

Сегодня, 17 августа, следователи в очередной раз вышли в суд с ходатайством о продлении домашнего ареста бывшему чиновнику. Срок пребывания в домашнем заточении у Владимира Нормайкина истекал 18 числа.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 17.08.2022 Нормайкину В.Н., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, продлен срок нахождения под домашним арестом до 18 октября с сохранением ранее установленных судом запретов. Постановление не вступило в силу», — сообщают в суде.

Напомним, Нормайкина задержали 18 октября 2021 года. Предположительно, он получил в качестве взятки 2 миллиона рублей осенью 2020 года за покровительство одной из организаций при строительстве водозабора в рамках реализации государственной программы «Чистая питьевая вода».