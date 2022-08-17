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В Новосибирске первый снег может выпасть в сентябре 2022 года

Фото В Новосибирске первый снег может выпасть в сентябре 2022 года
Фото В Новосибирске первый снег может выпасть в сентябре 2022 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Первый снег осенью 2022 года может выпасть в Новосибирске уже в сентябре.

В Новосибирской области первый снег может выпасть уже в сентябре 2022 года. Такой прогноз дает популярный погодный сервис gismeteo.ru.

По данным ресурса, первый снег пойдет в Новосибирске 24 сентября. В этот день в областном центре ночью похолодает до -1 градус, днем будет +3.

Фото В Новосибирске первый снег может выпасть в сентябре 2022 года 2

Погодный сервис Яндекс.Погода называет другую дату выпадения снега — в конце октября.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС не публикуют долгосрочные прогнозы. Однако еще накануне они предупредили о первых заморозках в Новосибирской области. По их данным, ночные заморозки сохранятся в регионе три дня — с 17 по 19 августа.

«17-19.08 при прояснениях в приземном слое ожидаются заморозки до -0,-1 С», – говорится на сайте УГМС.

Ранее руководитель отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Марина Виноградова сообщила о завершении лета в Новосибирской области.

Напомним, 16 августа был опубликован прогноз погоды на сентябрь 2022 года в Новосибирске.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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