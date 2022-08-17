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В Новосибирске семьям выдадут по 3000 рублей для подготовки к школе

Фото В Новосибирске семьям выдадут по 3000 рублей для подготовки к школе
Фото В Новосибирске семьям выдадут по 3000 рублей для подготовки к школе

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирским семьям с детьми выделят пособие в размере 3 000 рублей — его можно будет потратить на подготовку школьника к началу учебного года.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области сообщили о предстоящих выплатах, которые приурочены к началу обучения.

Так, многодетным семьям Новосибирска к 1 сентября выделят по 5 000 рублей, если ребёнок поступает в первый класс, а также 10 000 на поступление в высшее учебное заведение.

Кроме этой единоразовой выплаты, многодетные новосибирцы могут рассчитывать на получение ежегодного пособия в 3 000 рублей на каждого ребёнка-школьника: эти деньги можно направить на покупку письменных принадлежностей. Ещё 2 000 рублей предназначаются для покупки учебной формы. Уточняется, что на эти средства могут рассчитывать только семьи, относящиеся к малообеспеченным.

Как писал Сиб.фм ранее, получение выплат можно оформить только при подаче заявления до 31 декабря в центр социального обслуживания населения по месту жительства или пребывания, МФЦ, на портале Госуслуг.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
школьники
выплаты
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