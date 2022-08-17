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Военные-контрактники из Новосибирска получат 6 кубов благотворительного груза

Фото Военные-контрактники из Новосибирска получат 6 кубов благотворительного груза
Фото Военные-контрактники из Новосибирска получат 6 кубов благотворительного груза

Фото из группы "новосибирская область" "ВК"

Новосибирская область собрала гуманитарный груз для военных-контрактников, которые служат за пределами региона.

Фуры, груженные гуманитарным грузом, отправились из Новосибирской области 17 августа со сборного пункта военного комиссариата. 6 кубов собирали бизнесмены-меценаты. Среди вещей – то, что необходимо солдатам, например, электрообогреватели.

«Груз объемом более 6 кубических метров сформирован за счет средств предприятий, организаций, жителей региона – на добровольной основе. В настоящее время очень много жителей региона готовы оказать поддержку нашим подразделениям, нашим военнослужащим, чтобы они себя комфортно чувствовали и достойно выполнили поставленные перед ними задачи. Формирование грузов будет продолжено»,

– руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов.

Собранный груз будет отправлен военнослужащим именных подразделений Новосибирской области 3-го армейского корпуса Вооруженных Сил Российской Федерации. Ранее губернатор региона Андрей Травников рассказывал, что бойцы будут обеспечены и всем необходимым обмундированием и снаряжением.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, что жителей Новосибирской области приглашают на военную службу по контракту с зарплатой 150 тысяч рублей в месяц и премией 300 тысяч за выполнение спецзадач.

В правительстве Новосибирской области также напомнили о льготах: жилищное и медицинское обеспечение, а также вещевое довольствие. В рядах контрактников ждут мужчин в возрасте от 18 до 50 лет с образованием не ниже 9 классов.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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