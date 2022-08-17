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Volkswagen Tiguan полностью сгорел на парковке перед «Европейским берегом» в Новосибирске

Фото Volkswagen Tiguan полностью сгорел на парковке перед «Европейским берегом» в Новосибирске
Фото Volkswagen Tiguan полностью сгорел на парковке перед «Европейским берегом» в Новосибирске

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

В микрорайоне «Европейский берег» в ночь на 17 августа огонь уничтожил кроссовер Volkswagen.

В ночь с 16 на 17 августа на территории микрорайона «Европейский берег» заметили загоревшийся автомобиль: по данным очевидца, Volkswagen Tiguan был припаркован перед домом №113 на улице Большевистская. Как сообщается в публикации «АСТ-54», пожар начался в четыре часа утра. Ко времени прибытия пожарной бригады машина уже полностью сгорела.

«Наш подписчик предположил, что был осуществлён поджог, так как ближе к утру на месте пожара появился экипаж полиции», — говорится в публикации.

Фото Volkswagen Tiguan полностью сгорел на парковке перед «Европейским берегом» в Новосибирске 2

Напомним, похожий инцидент произошёл на улице Кирова: там в ночь в ночь на 12 августа полностью выгорела припаркованная во дворе машина.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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автомобили
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