Автомобиль полностью сгорел во дворе на Кирова в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

Припаркованная во дворе дома на улице Кирова машина полностью сгорела в ночь на 12 августа.

Ночью 12 августа во дворе дома №46/1 на улице Кирова загорелся припаркованный рядом автомобиль — кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «АСТ-54».

Как уточнил приславший информацию подписчик, на возникший пожар прибыла пожарная бригада: спасатели потушили огонь, но транспортное средство успело выгореть практически полностью.

На момент написания публикации информации о причинах возникновения огня и пострадавших нет.

Недавно Сиб.фм сообщал о сгоревшем седане Nissan Laurel — машина вспыхнула открытым огнём на проезжей части.