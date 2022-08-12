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общество

Автомобиль полностью сгорел во дворе на Кирова в Новосибирске

Фото Автомобиль полностью сгорел во дворе на Кирова в Новосибирске
Фото Автомобиль полностью сгорел во дворе на Кирова в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

Припаркованная во дворе дома на улице Кирова машина полностью сгорела в ночь на 12 августа.

Ночью 12 августа во дворе дома №46/1 на улице Кирова загорелся припаркованный рядом автомобиль — кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «АСТ-54».

Как уточнил приславший информацию подписчик, на возникший пожар прибыла пожарная бригада: спасатели потушили огонь, но транспортное средство успело выгореть практически полностью.

На момент написания публикации информации о причинах возникновения огня и пострадавших нет.

Недавно Сиб.фм сообщал о сгоревшем седане Nissan Laurel — машина вспыхнула открытым огнём на проезжей части.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
пожар
автомобиль
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