Заморозки до -1 придут в Новосибирскую область 17 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

17 августа в некоторых районах Новосибирска и области температура может упасть до -1 градуса.

С 17 августа температура воздуха на территории Новосибирской области может снизиться до -1 градуса. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Как сообщают синоптики регионального УГМС, с 17 по 19 августа в НСО станет холоднее и дождливее. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до +1...+6, а в некоторых точках региона температура упадёт до -1 при условии «прояснения в приземном слое».

В дневное время температура будет держаться на уровне от +12 до +18 градусов.

Также со среды по пятницу прогнозируются умеренные дожди. Осадки могут сопровождаться порывами ветра до 14 метров в секунду.

Напомним, недавно Сиб.фм опубликовал полный прогноз на сентябрь 2022 года.